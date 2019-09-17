2019/09/17 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، على أداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية.وجاء قرار مجلس الوزراء بناءً على طلب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمود ملا طلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوافق على إجراء دور ثالث وكالة صدى الاعلام للانباء.

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