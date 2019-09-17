البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي

2019/09/17 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، بالموافقة على طلب الإدعاء العام برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي في قضية السب والقذف على مستشارة رئيس مجلس الوزراء حنان الفتلاوي.وكانت الفتلاوي، قد أعلنت أمس الأثنين أن ثلاثة طلبات وصلت الى البرلمان لرفع الحصانة عن الشيخ علي.وعلق الشيخ علي، أمس الإثنين، على مساعي رفع الحصانة القانونية عنه، قائلاً “أنتم تلعبون

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