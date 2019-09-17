البصرة : بحث اجراءات تسهيل دخول زوار الاربعينية القادمين من ايران عبر منفذ الشلامجة الحدودي

2019/09/17 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة العميد امجد حسن النور تسهيل اجراءات دخول زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام في منفذ الشلامجة الحدودي شرقي المحافظة .وقال النور ” لوكالة وطن للانباء ناقشنا اليوم خلال تفقدنا منفذ الشلامجة مع مدير المنفذ العميد علي المالكي اجراءات تسهيل عملية دخول زوار اربعينية الامام الحسين عليه […]

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