بالصورة.. نائب ينتقد إجراء وزارة الداخلية بمنح الموافقة لحركة إسلامية تنقل نفوس المواطنين في النجف

2019/09/17 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتقد النائب عن محافظة النجف، عدنان الزرفي، تصرف وزارة الداخلية في منح الموافقة لمكتب حركة اسلامية باستلام معاملات المواطنين ونقل نفوسهم حسب طلباتهم.وقال الزرفي في تغريدة اطلع عليها “يس عراق”، “عندما تتحول وزارة الداخلية الى دكاكين و تغيب الدولة و مؤسساتها الأمنية والخدمية”.

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