البعثة الاوربية لمراقبة الانتخابات التونسية :اجواء هادئة للانتخابات الرئاسية التونسية مع تراجع اقبال المواطن على التصويت

2019/09/17 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البعثة الاوروبية لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس فابيو ماسيمو كاستلدو ان الدورالاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها دار في اجواء هادئة مع ملاحظة تراجع اقبال المواطن على هذه الانتخابات .واضاف كاستالدو بحسب وكالة تونس افريقيات للانباء قوله اليوم الثلاثاء ان هيئة الانتخابات تمكنت من الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي رغم ضيق الوقت مشيرا الى […]

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