2019/09/17 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الفقي لا يلجأ المخرج الأمريكي الكبير ديفيد لنش للمنطق العادي في أفلامه، بل يستبدله بمنطق الأحلام؛ وبتحديد أكثر: منطق الكوابيس.لكن ذلك لا يعني أن شخصيات لنش تعيش داخل كابوس ستفيق منه عاجلاً أو آجلاً؛ فالحقيقة أنها لن تفيق أبداً؛ والمُشاهد الذي يوافق على دخول مملكة لنش، يكون منذ البداية قد وافق على أن يحكم العالم المنطق الكابوسي.أفلام لنش تعد المُشاهد في بدايتها بفيلم من نوعية (من الفاعل) (whodu......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الفقي - ديفيد لنش.. البحث عن الذات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الفقي - ديفيد لنش.. البحث عن الذات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).