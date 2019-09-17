2019/09/17 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر هل تآمر السامرائي على (الحزب والثورة) ؟!! ..(4)*جعفر المظفرفي إعتقادي سيفقد الحديث عن عبدالخالق السامرائي واحدا من أهم مشاهده ما لم يتوقف امام السؤال الأهم : هل شارك السامرائي كزار (مؤامرته) على (الحزب والثورة !) أم أن المؤامرة في الحقيقة كانت هي التي جرت ضد السامرائي بالمعنى الذي حُسِب عليه؟علينا في البداية ان نعيد إستدعاء المشهد التالي : إن السامرائي لم يكن شخصا من حزب او مجموعة معا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جعفر المظفر - هل تآمر السامرائي على (الحزب والثورة) ؟!! .. (4)*) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جعفر المظفر - هل تآمر السامرائي على (الحزب والثورة) ؟!! .. (4)*) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).