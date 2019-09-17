عمار عرب - عشر أمور كارثية تدل عليها ضربة أرامكو

2019/09/17 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمار_عرب هنالك من وجهة نظري عشر أمور كارثية تدل عليها خطوة الهجوم على أرامكو السعودية : أولا - فشل كارثي لأسلحة الدفاع الجوي أمريكية الصنع في التصدي للضربة ويتبعه طبعا فشل أجهزة الرصد والإستطلاع والرادارات الأمريكية في إكتشاف الضربة مبكرا من أجل التصدي لها ..وهذا ما جعل الرئيس الروسي يتهكم بقوله إن على السعودية أن تقتني منظومة الدفاع S300 كما فعلت إيران إن أرادت حماية نفسها ..ثانيا - أشار بوضوح ......

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