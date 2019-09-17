ضبط تاجر مخدرات متلبساً بالجرم المشهود في بابل

2019/09/17 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، ضبطه احد تجار المخدرات في محافظة بابل.

وقال المكتب، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “العملية تمت بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل وضُبط التاجر متلبسا بحيازة مئات الاقراص المخدرة بغرض ترويجها والاتجار بها”.

وأكد، أن “العملية تمت بناءً على معلومات مصادر مفتشية الداخلية الخاصة، حيث تابعت إحدى مفارز المفتشية المعلومة ودققتها وبعد تأكدها من صحتها استحصلت امرا قضائيا بالقبض على المتهم”، مشيرةً الى أنه “تم تدوين إفادة واعتراف المتهم ونظم محضر ضبط بالمخدرات وعرضه أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات للتحقيق معه”.

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