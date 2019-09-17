رئيس الجمهورية يصل عاصمة اقليم كوردستان

2019/09/17 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية برهم احمد صالح، و وفد من الحكومة الاتحادية يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين يوم الثلاثاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واستقبل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في مطار اربيل الدولي رئيس الجمهورية، والسيدة الاولى في العراق اضافة الى حسين.

وسيلتقي صالح وحسين المسؤولين في الاقليم للتباحث حول مسألة الميزانية الاتحادية لعام 2020، وحصة كوردستان منها.

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