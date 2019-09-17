عسكريون أميركيون يعلقون على فرضية هجوم “أرامكو” من العراق

2019/09/17 | 17:14

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سومر نيوز: بغداد..



تناولت شبكة (سي أن أن) الأميركية، في تقرير مطول، عملية الهجوم الذي تعرضت له منشآت لشركة أرامكو السعود...

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