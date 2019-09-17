نائب يطالب بتفعيل الخدمة المدنية لأعضاء مجلس النواب

2019/09/17 | 17:14

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الثلاثاء، تفعيل قانون الخدمة المدنية لجميع أعضاء مجلس النواب، في...

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