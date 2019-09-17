فالفيردي يحدد موقفه من مشاركة ميسي أمام دورتموند

2019/09/17 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحف إسبانية، عن موقف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الاسباني من مشاركة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء امام بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

واشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الى إنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي سيظهر ميسي في المباراة، حيث تتمثل خطة فالفيردي ان يدفع بميسي في الشوط الثاني.

وأضافت الصحيفة "يمكن ان يشارك ليو في نصف ساعة في المباراة، لكن سيتم تحديد ذلك من خلال نتيجة المباراة، الا ان فالفيردي حسم موقفه".

وحصل ميسي على التصريح الطبي للعودة الى مباريات البلوغرانا، بعد تعافيه كلياً من الاصابة.

يُذكر أن ليونيل ميسي لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم لحد الآن.

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