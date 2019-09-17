العميد كوثري: الشعب الايراني لن ينخدع بأكاذيب من نقضوا الاتفاق النووي

2019/09/17 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد نائب قائد مقر "ثارالله" التابع للحرس الثوري العميد محمد اسماعيل كوثري بان الشعب الايراني لن ينخدع باكاذيب من لم يفوا بوعودهم في

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