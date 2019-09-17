الحشد يعلن انجاز عملية امنية شملت 5 محافظات وصولاً للحدود السعودية

2019/09/17 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، انجاز المرحلة الثانية من عمليات ارادة النصر الخامسة.

وقالت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “قيادتا عمليات الفرات الأوسط والجزيرة في الحشد الشعبي انجزتا، الصفحة الثانية من المرحلة الخامسة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت امس الاثنين والتي تهدف لتفتيش صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود العراقية السعودية، فضلا عن تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات (النجف وكربلاء وبغداد وديالى والانبار).

وبينت، أن “القوات المشاركة بالعملية هي؛ لواء ٢ و ٨ و ١١ و١٣، ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٦ و ٤٦ و ٤٧، وقوة من العتبة العلوية مع فوج عاشوراء، بالتعاون والتنسيق مع الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية”، مشيرة الى أن “المديريات التي شاركة ايضاً هي مديرية اللوجستي، والاستخبارات ، والعمليات، والحركات ، ومقاتلة الدروع، ومكافحة المتفجرات، والهندسة العسكرية، والأمن والطبابة ، والاتصالات، والإعلام، والتوجيه العقائدي”.

ولفتت الى أن النتائج المتحققة من العملية هي:

اولا: أكملت قطعات قيادة عمليات الفرات الأوسط والقوات الملحقة بها الصفحة الثانية من المرحلة الخامسة لعمليات ارادة النصر بوصول كافة القطعات الى حافة بحيرة الرزازة وشملت تطهير المنطقة الصحراوية ومناطق أيمن الفرات وايمن الرزازة الواقعة الى جنوب غرب ناحية جرف النصر (شمال بابل) من خطر داعش”.

ثانيا: انجزت قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تفتيش وتأمين مناطق وقرى ناحية جرف النصر شمالي بابل والمناطق الواقعة شرق بحيرة الرزازة من خطر داعش”.

ثالثا: انجزت قطعات اللواء 26 في الحشد الشعبي مع قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي ومديرية امن كربلاء تفتيش وتأمين المناطق الواقعة الى الشمال الغربي من بحيرة الرزازة من خطر فلول داعش”.

رابعا: العثور على ثلاث مضافات لتنظيم داعش ومعالجة عدد من العبوات الناسفة ورفع المخلفات الحربية في عدد من المزارع والبساتين والطرق في محاور وقواطع العمليات بالإضافة الى معالجة الثغرات في تلك المناطق.

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