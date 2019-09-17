عبد المهدي يصطحب أضخم وفد معه خلال زيارته المقررة الثلاثاء الى الصين “وثيقة”

2019/09/17 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يبدأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غدا الثلاثاء زيارة الى الصين تستمر حتى الـ24 من الشهر الحالي.ويصطحب عبد المهدي معه أضحم وفد حكومي مكونا من 31 شخصية وزارية واستشارية ورؤساء جميع المجالس المحلية.

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