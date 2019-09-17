2019/09/17 | 17:21

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التربية تحدد المشمولين بإمتحانات الدور الثالث

حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، المشمولين بامتحانات الدور

الثالث للمراحل المنتهية.ونقلت الوزارة في بيان، عن وزير التربية وكالة قصي السهيل قوله، إن"

مجلس الوزراء وافق على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل

المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية".وأضافت أن السهيل "ترأس اجتماع هيئة الرأي أمس الاثنين، وصوت على

ارسال قرار الهيئة الى مجلس الوزراء لغرض التصويت علية متضمناً السماح

للطلبة بإداء الامتحان من كان منهم مكملاً بـ3 مواد فقط".

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