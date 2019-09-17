2019/09/17 | 17:21

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اعتقال المسؤول الشرعي لـ"داعش" الارهابي ومعاونه

ألقت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية على المسؤول الشرعي ومعاونه

لمنطقة الرشاد في محافظة الانبار.وذكر بيان للمديرية ، انه "بعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة

الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج

الثاني لواء ٤٠ من القاء القبض على المسؤول الشرعي لمنطقة الرشاد

ومعاونه بعد نصب كمين محكم لهما في الكرمة بالانبار ".ولفت الى إن "المسؤول الشرعي المذكور لديه ٣ اولاد تم قتلهم من قبل

قواتنا الامنية اثناء معارك تحرير الانبار وهما من المطلوبين للقضاء

بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

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