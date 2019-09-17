الصقور الاستخبارية تعتقل 46 عنصرا من داعش في نينوى عقب ساعات من خطاب البغدادي

2019/09/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تمكنت خلية الصقور الاستخبارية ، الثلاثاء، من اعتقال 46 عنصرا من تنظيم داعش في نينوى عقب ساعات من خطاب لزعيمم ابي بكر البغدادي.وقال الخبير الامني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ”يس عراق”، إن العملية جاءت كردة فعل لعدم قدرة اتباع التنظيم على الطاعة والولاء لخليفتهم المهزوم وبذلك تنكسر اولى وصايا البغدادي […]

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