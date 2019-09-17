2019/09/17 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اصدرت

وزارة التربية، الثلاثاء، بياناً بشأن موافقة مجلس الوزراء على اداء امتحانات

الدور الثالث، مؤكدة أن القرار يشمل من كان منهم مكملاً بثلاث مواد فقط.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير التربية

وكالة قصي السهيل اعلن موافقة مجلس الوزراء على اداء امتحانات الدور الثالث في

المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية”.

واضافت

الوزارة، ان “الوزير ترأس اجتماع هيئة الرأي يوم الاثنين الماضي وصوت على

ارسال قرار الهيئة الى مجلس الوزراء لغرض التصويت علية متضمناً السماح للطلبة

بإداء الامتحان من كان منهم مكملاً بـ3 مواد فقط”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر بياناً بشأن اداء امتحانات الدور الثالث) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر بياناً بشأن اداء امتحانات الدور الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).