2019/09/17 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يبحث استقالة وزير الصحة ويصدر قرارات مهمة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يبحث استقالة وزير الصحة ويصدر قرارات مهمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).