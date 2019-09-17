المنافذ الحدودية تضبط 30 طناً من المواد الغذائية غير مصرح بها في منفذ الشيب

2019/09/17 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط ثلاث شاحنات محملة بمادة (البسكت، الجكليت، الكيك)، تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

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