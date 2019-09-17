علاوي يدعو ايران لبيان موقفها من الاتهامات بقصف منشآن نفطية سعودية

2019/09/17 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي ايران الى بيان موقفها من الاتهامات بالوقوف خلف قصف المنشآت النفطية السعودية بشكل واضح وصريح.

وقال علاوي في بيان، اليوم “في الوقت الذي يرفض فيه ابناء شعبنا العراقي أن تكون أرض الوطن منطلقاً للاعتداء على أي دولة او شعبها، ندعو الى تهدئة الأمور وتغيير قواعد وانماط العلاقات في الشرق الاوسط لتبنى على تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، من ايران او غيرها”.

واضاف “اننا ندعو الى اعتماد سياسة الحوار كحلٍ أمثل للمشاكل والأزمات، لكننا نفاجأ مرة اخرى بعدوان جديد يستهدف المملكة العربية السعودية، عبر قصف منشآتها النفطية، وهو ماتسبب بردود فعل دولية غاضبة، اتهمت معظمها إيران بالضلوع في ذلك الاعتداء، وساهم بتصعيد التوتر في المنطقة والعالم”.

وتابع بالقول “اننا إذ ندعو الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بيان موقفها الواضح والصريح من تلك الاتهامات، مدعومةً بالادلة، فإننا نأسف ونحزن للموقف العربي المتفرج من تعرض دولة عربية عزيزة، ذات مكانة مرموقة كالمملكة العربية السعودية الى مثل هذا العدوان”.

وحذر علاوي من “ان استخدام الحروب والمعارك، مباشرةً او بالوكالة، سيؤزم الأوضاع ويزيدها تعقيداً”.

ودعا “ايران وغيرها من الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، الى الكف عن هذا التدخل، واللجوء الى الحوار عبر مؤتمرات تضع نهايات لتلك الأزمات، وتعزز فرص السلام والأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة، وتعيد عملية السلام الى مساراتها لتحقيق ما يصبو اليه اهلنا في فلسطين في سلام عادل وشامل ودائم”.

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