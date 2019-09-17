النفط  ترمم 10 مدارس شرقي كربلاء بكلفة 197 مليون دينار

2019/09/17 | 18:16

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت وزارة النفط ، اليوم الثلاثاء، عن موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان على ترميم 10 مدارس في قضاء الهندية ( طوريج ) شرقي محافظة كربلاء كدعم للتعليم وبكلفة أجمالية أكثر من 197 مليون دينار.

وقالت الوزارة في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منها ، بناء على توجيه وزير النفط عند زيارته محافظة كربلاء بخصوص ترميم عدد من المدارس المثبتة في كتابكم ( 9 / 5 / 10369 بتاريخ 21 / اب / 2019 ) ،نود أن “نبين إنه وفق الصلاحيات المخولة لنا سيكون من الممكن ترميم 10 مدارس وفق الكشوفات المقدمة من قبلكم في قضاء الهندية والمرفقة تفاصيلها “.

وأضافت سيتم “تسديد 20 بالمائة من المبلغ المحدد والبالغ أكثر من 197 مليون دينار “، فيما يتم تسديد المتبقي ” حسب تقدم العمل وستقوم لجان متخصصة من شركتنا بمتابعة انجاز العمل “.

من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي لــــ ( المستقلة ) حصول موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان علي ترميم عدد من المدارس في قضاء الهندية “،

واوضح إن “هذه الموافقة جاءت بعد أن قدم رئيس مجلس المحافظة مذكرة الى نائب رئيس الوزراء عند زيارته الأخيرة الى كربلاء “.

وأضاف المالكي إن “المدارس المشمولة بالترميم هي (الطبري، وسيدة النساء، والمقداد، والتكاتف، والسلام الابتدائية، وإعدادية الفواطم، وثائر العربي، وثانوية النبأ العظيم، وامنة بنت وهب، وشهيد مرتضى الطفيلي، والمجد، والنهروان ، والغسق، ومالك الاشتر، وثانوية المدائن، بالإضافة الى صيانة تربية الهندية “.

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