استحداث تحالف جديد في نينوى.. “إقالة” المرعيد اولى أهدافهم

2019/09/17 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، الثلاثاء، قرب موعد الإعلان عن تشكيل تحالف (عراقية نينوى) والبالغ عدده 23 عضواً.

وقال العبّار، لـ”كلكامش برس”، “تم الإعلان عن تشكيل تحالف (عراقية نينوى) وذلك بالنظر للظروف التي تمر بها المحافظة ولحساسية الأوضاع وكثرة التدخلات وعدم وجود قرار مستقل لأهالي المحافظة ولمعالجة الجوانب الخدمية والسياسية وتصحيح المسار”، مضيفاً أننا “ندعو باقي أعضاء المجلس للالتحاق بهذا التحالف والذي يضم أغلب الكتل والأحزاب في مجلس المحافظة”.

من جانبه أكد عضو مجلس المحافظة علي خضير، أنه “تم استهدافه من قبل المحافظ وصدرت وطالب، “فالح الفياض بمتابعة أمر منصور المرعيد الذي بدأ باستهداف الناس سياسيا”، متهماً “المحافظ بقضاء فترة ادارته بالسفر والتي تجاوز نصف فترة ادارته للمحافظة”.

ودعا “الحزب الديمقراطي الى الانضمام للتجمع من اجل تصحيح المسار”، مؤكداً أن “كل شي وارد وسيتم تصحيح المسار بالنسبة لجميع الدرجات الادارية في المحافظة”.

ولفت الى أن “الغاية من تشكيل التحالف تأتي لكثرة التدخلات وتصحيح المسار السياسي، ومعالجة الجوانب الخدمية”.

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