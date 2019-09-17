2019/09/17 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد النائب دیار برواري، اليوم الثلاثاء، ٳن الجهات المعنیة مسؤلة عن تردي الانجاز الریاضي و الضغط الحاصل علی الاتحادات الریاضیة الوطنیة.

وقال براوري في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوضع الحالي، يعتبر حرجا و غیر سلیم للریاضة العراقیة وخاصة مایتعلق بالالتزامات الدولیة و النشاطات الخارجیة للفرق والمنتخبات الوطنیة".





اضاف ان "الامر الذي ادی الی تخلي الكثیر من الاتحادات عن برامجها و عدم قدرتها علی دفع مستحقات اللاعبین و المدربین و المصاریف الاخری".

واشار الى ان "قیام رئيس احد الاتحادات الریاضیة الوطنیة باقامة دعوی علی رئيس مجلس الوزراء و رئيس اللجنة الاولمبیة الوطنیة، علی خلفیة عدم صرف المنحة المالیة المثبتة في موازنة ۲۰۱۹، و كذلك سفر رئيس اللجنة الی خارج البلد كونه مهمشا في لجنة تضمه مع اربعة موظفین حكومیین مخصصة لصرف المنحة الحكومیة".





ولفت الى انه "من اهم المؤشرات السلبیة التي تعبر عن مخرجات الازمة الحالیة التي لا نری لها ارادة حقیقیة لحلها.



ٳن الجهات المعنیة مسؤلة عن تردي الانجاز الریاضي و الضغط الحاصل علی الاتحادات الریاضیة الوطنیة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برواري: الجهات المعنیة مسؤولة عن تردي الانجاز الریاضي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برواري: الجهات المعنیة مسؤولة عن تردي الانجاز الریاضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).