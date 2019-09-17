2019/09/17 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس مكافحة الفساد يعقد جلسة ويبحث تقرير التزوير والتلاعب بدوائر التسجيل العقاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس مكافحة الفساد يعقد جلسة ويبحث تقرير التزوير والتلاعب بدوائر التسجيل العقاري ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس مكافحة الفساد يعقد جلسة ويبحث تقرير التزوير والتلاعب بدوائر التسجيل العقاري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).