مجلس الوزراء يبحث استقالة وزير الصحة ويصدر قرارات عدة

2019/09/17 | 18:18

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بغداد:سومر نيوز

بحث مجلس الوزراء، الثلاثاء، استقالة وزير الصحة علاء العلوان، فيما اصدر قرارات عدة منها الالتزام بتوقيتا...

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