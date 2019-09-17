نائبة: رئاسة البرلمان تواجه ضغوطا نيابية لمنع إدراج فقرة إخراج القوات الأمريكي

2019/09/17 | 18:18

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بغداد:سومر نيوز

رجحت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الثلاثاء، إدراج فقرة قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد ...

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