نائب: اجراءات رفع الحصانة عن الشيخ علي سليمة قانونيا ولا غبار عليها

2019/09/17 | 18:18

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، ان اجراءات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ ع...

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