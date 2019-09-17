رئيس الجمهورية يصل إلى اربيل

2019/09/17 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل رئيس الجمهورية برهم احمد صالح، و وفد من الحكومة الاتحادية يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين يوم الثلاثاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.واستقبل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في مطار اربيل الدولي رئيس الجمهورية، والسيدة الاولى في العراق اضافة الى حسين.وسيلتقي صالح وحسين المسؤولين في الاقليم للتباحث حول ...

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