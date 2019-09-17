2019/09/17 | 18:18

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المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يطلع على تقرير التلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة

تأریخ التحریر: : 2019/9/17 18:17

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