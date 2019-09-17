وزيرا خارجية ايران وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

2019/09/17 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تلقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني، تحدثا خلاله بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية،

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