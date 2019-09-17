استثمار البصرة: انشاء معمل لمحو النفايات بكلفة 200 مليون يورو

2019/09/17 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

كشف رئيس هيئة استثمار البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اجتماعا عقد مع شركة جنسز السويسرية الايطالية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة و ممثلي

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