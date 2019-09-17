2019/09/17 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس اعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، اليوم الثلاثاء، عن تمكن مفارز قسم مكافحة الاجرام بالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية من اعادة عجلة مسروقة لصاحبها بعد سرقتها والتوجه بها الى بغداد.وقال زويني في بيان صحفي تلقت “الغد برس” نسخة منه إنه “بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود حادث لسرقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة اجرام كربلاء تعيد عجلة مسروقة لصاحبها بوقت قياسي وكالة خطوة برس.

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