2019/09/17 | 18:24

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مجلس مكافحة الفساد يطلع على تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في هذه الدوائر

••••••••••عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الثامنة عشرة برئاسة رئيس

مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي وحضور السادة الأعضاء .واطلع المجلس على مجمل القضايا المدرجة على جدول اعماله وفي مقدمتها

تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل

العقاري وعقارات الدولة ووضع اولوية قصوى لعمل اللجنة والحفاظ على

حقوق المواطنين واتخاذ اقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت

تورطهم.وناقش المجلس تقرير هيئة النزاهة حول الجدول الزمني الواجب التنفيذ من

قبل وزارة النفط والمرتبط بالاجراءات الهادفة للحد من حالة التهريب

والفساد على مستوى الشركات ومفاصل العمل في الوزارة ، وإطلع على الخطة

المعدّة لتعزيز الجانب الوقائي في كل مايتعلق بالفساد كظاهرة .

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