المنافذ الحدودية تضبط 30 طناً غير مصرح بها في منفذ الشيب

2019/09/17 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيأة في بيان، تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنها "ضبطت ثلاث شاحنات محملة بمادة البسكت والجكليت والكيك تم التلاعب بأوزانها في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان".وأضاف البيان، أنه "تم ضبطها من قبل ضباط شعبة البحث والتحري في هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد استكمال الإجراءات الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ والدوائر ذات العلاقة، وتابع أنه "بعد تدقيق المعاملات الكمركية تبين أن هناك فارق بالأوزان مقارنة بالمصرح بها في المعاملة الكمركية، حيث كان الفارق في وزن غير المصرح به (30 طن) مما سبب هدراً في المال العام والتهرب من دفع الرسوم الكمركية .وبحسب البيات فإنه "تمت إحالة المخالفات وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

انتهى.ص.هـ.ح.

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