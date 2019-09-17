2019/09/17 | 18:31

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مجلس الوزراء يبحث استقالة وزير الصحة ويصدر عددا من القرارات المهمة

العراقسياسة

مجلس الوزراء يبحث استقالة وزير الصحة ويصدر عددا من القرارات المهمة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 18:07

مجلس الوزراء العراقي

مجلس الوزراء يبحث استقالة وزير الصحة ويصدر عددا من القرارات المهمة

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