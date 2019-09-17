كاظم حبيب - هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟ (الحلقة الرابعة والأخيرة) أسئلة تحتاج إلى أجوبة

2019/09/17 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب وجه الصديق الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح أسئلة عن العوامل التي قادت الزميل نبيل تومي إلى الاستقالة من العمل في تنسيقية التيار الديمقراطي في السويد ومن العمل السياسي.وفي هذه الحلقة أواصل الإجابة عن السؤالين الأخيرين لاستكمال رؤيتي الشخصية بشأن الموضوع: هل هو الشعور بالإحباط واشاعة ثقافة التيئيس من كتاب تقدميين ومن واقع حال العراق الان..هو الذي اوصل الصديق نبيل لهذا القرار..قد يكون العد التنازلي......

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