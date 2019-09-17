سعيد الوجاني - الاسلام الشعبي . الاسلام الرسمي . الاسلام السياسي

2019/09/17 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الإسلام الشعبي .الإسلام الرسمي .الإسلام السياسيL’Islam de couches .L’Islam de pouvoir .L’Islam politique عندما نتحدث عن الدين ، فالمقصود ليس هو العقيدة ، او الايمان ، او التدين ، أي علاقة الانسان الوجدانية ، والروحية بما يعتبره مقدسا ومطلقا ، هذه العلاقة التي تشكل خصوصية وعيه بالكون والطبيعة والمجتمع .لكن ما نقصده ، هو التجلي العملي النسبي لهذه العلاقة ، في صور مختلفة من الوعي ، ......

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