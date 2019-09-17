ميرغنى ابشر - القرآن بين إليهن.. مقال في الإدّكار العرفاني وقضايا التشريع المعاصرة

2019/09/17 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميرغنى_ابشر "ما يولد في الظلمات يفاجئه النور فيعريه" "****" "من اجلِ عار لقمة وسترة عن العيون ......

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