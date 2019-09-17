2019/09/17 | 18:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريشة الفنان الكويتي احمد البغلي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير اليوم: الجريمة والردع) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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