الإعلام الأمني تعلن نتائج المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر

2019/09/17 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، نتائج المرحلة الخامسة من عملية ارادة النصر في صحراء الانبار وصولا الى الحدود مع السعودية.

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