الحشد يعلن انجاز الصفحة الثانية من المرحلة الخامسة لعمليات إرادة النصر

2019/09/17 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، انجاز الصفحة الثانية من المرحلة الخامسة لعمليات ارادة النصر.

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