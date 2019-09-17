2019/09/17 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوجه إلى السعودية على خلفية الهجوم على أرامكو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوجه إلى السعودية على خلفية الهجوم على أرامكو وكالة خطوة برس.

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