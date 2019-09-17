الحشد الشعبي: إرادة النصر وصلت إلى مناطق لم تطأها قدم منذ 2014

2019/09/17 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم الثلاثاء، أن عمليات إرادة النصر بمرحلتها الخامسة نجحت بفرض القانون وهيبة الدولة في مناطق لم تصلها أي قوات أمنية منذ العام 2014.

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