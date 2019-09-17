اعتزال مفاجئ لأفضل لاعب في آسيا 2006

2019/09/17 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن خلفان إبراهيم خلفان، نجم منتخب قطر والنادي العربي، اعتزاله اللعب نهائيًا في مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها اللاعب خلال رسالة مطولة نشرها على حسابه على "إنستغرام".

وكتب خلفان "أعلن اعتزالي لعب كرة القدم، وأرجو من الجميع احترام قراري الذي أخذته بعد سنين من التفكير، وأن هذا الوقت هو المناسب للاعتزال".

وأضاف "قرار اعتزالي للكرة؛ ليس بسبب ظلم تعرضت له، أو تطاول على حقوقي، ولكن لظروف خاصة وأنا أحترم كل الأندية التي مثلتها، وهى السد، والريان، والعربي، وأشكر الجميع على ذلك".

ويعتبر خلفان إبراهيم خلفان، واحد من أفضل مواهب كرة القدم القطرية، وحصل على لقب أفضل لاعب في آسيا في عام 2006، وكان عمره وقتها 17 عامًا.

وفاز خلفان، مع السد بلقب دوري أبطال آسيا، وثالث بطولة العالم للأندية بالإضافة للعديد من البطولات المحلية وكذلك مثل المنتخب القطري في العديد من البطولات.

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