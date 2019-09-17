محافظ نينوى يدعو الشركات الاسبانية للإستثمار في المحافظة

2019/09/17 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد بس:

دعا محافظ نينوى، منصورالمرعيد، اليوم الثلاثاء، الشركات الاسبانية للإستثمار في المحافظة.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "الغد برس"، ان "المحافظ استقبل السفير الاسباني في بغداد ( خوان خوسيه اسكبار)، وبحث الجانبان افاق التعاون المشترك بين المحافظة والمملكة الاسبانية".

واكد المرعيد، وفقا للبيان، على ان "الزيارة كانت لتهيئة الامور لاستقبال نسختين من الثور المجنح الذين تم تدميرهما على يد تنظيم داعش الإرهابي"، داعيا الشركات الاسبانية "للإستثمار في المحافظة وتنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على الطرفين".





ولفت الى "وجود مساع حقيقية للتعاون مع ألشركات الاسبانية الرصينة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الستراتيجة والمشاركة في اعمار مدينة الموصل"، مشيرا الى "رغبة الطرفين في نقل التجارب الناجحة بينهما سيما فيما يتعلق بمجال الاعمار والبنى التحتية التي تحتاجها مدن المحافظة".

وثمن المرعيد دور السفير الاسباني في "تقديم الدعم للمحافظة وهوما يشجع الدول الكبرى على القيام بمهام مماثلة".

واشاد السفير الاسباني في العراق "بدور المحافظ في اعادة الاستقرار الى مدن نينوى"، مؤكدا ان "المهام الملقاة على عاتق المرعيد كبيرة جدا كونه يدير مدن مدمرة ومنها الموصل".

واكد دعم الحكومة الاسبانية "للعديد من المبادرات التي تسهم في عودة الحياة الى مدن المحافظة، سيما في الجوانب الحضارية والتراثية ومنها انشاء نسخ من نماذج تماثيل عراقية دمرها الصراع"، منوها أن "مدينة الموصل ومدن المحافظة اخذت تستعيد عافيتها بفضل جهود ابنائها اضافة الى الدعم الدولي لها سيما الموصل التي تعد مهدا للحضارة وهي تستحق حياة افضل ومستقبل يليق بماضيها كما قال".

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