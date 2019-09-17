2019/09/17 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في منام مخيف على متن قطار، رأت شابة أنها تبتلع خاتم خطبتها لتحميه من "الأشرار"، لتصحى من غفوتها لاحقا وتكتشف مفاجأة غريبة.

ونشرت جينا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلمت بابتلاع خاتمها ثم استيقظت لتكتشف المفاجأة الكبرى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلمت بابتلاع خاتمها ثم استيقظت لتكتشف المفاجأة الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).