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شاهد بالفيديو.. ارتفاع معدل العنف الأسري في الديوانية الى 1321دعوى خلال العام الجاري


شاهد بالفيديو.. ارتفاع معدل العنف الأسري في الديوانية الى 1321دعوى خلال العام الجاري
2019/09/17 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 2Bc3w01d-Tk

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